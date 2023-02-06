В Татарстане построят фабрику по производству иранских дронов-камикадзе для войны в Украине

Россия и Иран договорились об организации совместного производства иранских боевых беспилотников в Татарстане. Речь идет о выпуске шести тысяч дронов-камикадзе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц одной из стран-союзниц США.

По данным источников издания, Москва и Тегеран договорились разработать более скоростную версию беспилотника, которая должна стать неуязвимой для украинских средств ПВО.

Как пишет газета, в январе делегация из Ирана посетила город Елабуга, чтобы проинспектировать место будущего строительства фабрики по производству беспилотников. Во главе делегации в Россию тогда прибыли один из руководителей аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Абдолла Мехраби и управляющий директор компании по производству дронов Quds Aviation Industry Гассем Дамавандян.

Официально этот визит ни российские, ни иранские власти не комментировали.

Ранее украинская сторона не раз заявляла о применении Россией против нее дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. В свою очередь, Тегеран и Москва категорически отрицали применение иранского вооружения на войне в Украине.

Источник: The Wall Street Journal

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