Суд оштрафовал мужчину, записавшего видео с новогодним обращением Путина под музыку украинской группы

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал на 45 тысяч рублей мужчину, который в новогоднюю ночь снял в местном кафе телеобращение Путина под музыку украинской группы «Потап и Настя». Его признали виновным в «дискредитации» российской армии.

«Ермаков С.О. в новогоднюю ночь с 31.12.2022 на 01.01.2023 находился в кафе “Флагман” в г. Новомосковске Тульской области. Используя личный мобильный телефон, он снял сюжет, как во время трансляции по центральному каналу видеоизображения Президента РФ на фоне Российских Военнослужащих звучал трек украинской группы. Данную видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации, Ермаков С.О. отправил в одну из групп мессенджера "Ватсап" с неограниченным количеством участников», — говорится в решении суда.

Как сообщается, в отношении диджея, который поставил в кафе украинский трек во время новогоднего обращения Путина, также составили протокол о «дискредитации» армии России.

Источник: Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и УСД в Тульской области

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