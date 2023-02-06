Краснодарский активист, опубликовавший фотографии кладбища ЧВК Вагнера, сообщил о том, что ему угрожают убийством 

Краснодарский активист, бывший волонтер местного штаба Алексея Навального, пенсионер Виталий Вотановский, который опубликовал фотографии кладбища ЧВК Вагнера, рассказал, что ему начали угрожать неизвестные люди.

В начале февраля Вотановский в своем телеграм-канале «Титушки в Краснодаре» опубликовал фотографии свежих могил на кладбище ЧВК Вагнера. Всего, по подсчетам активиста, за несколько месяцев там появилось около 270 могил, при этом последние сто — с 25 января.

После публикации фотографий в местном издании «Живая Кубань» вышла статья о Вотановском, в которой его его называли «иностранным агентом» и «сторонником Зеленского».

«В сообщениях, поступивших в редакцию, выдвигается мнение, что автор публикаций может являться иностранным агентом и таким образом он, вероятно, сотрудничает с украинской стороной, помогая вести статистику погибших в зоне СВО россиян. Мол, на Украине его уже называют “героем своего времени”», — пишет газета.

Позже Вотановский рассказал, что ему позвонил человек, который представился сотрудником ритуальной службы и настойчиво предлагал купить место на кладбище со скидкой для использования в ближайшие два года. В качестве подарка от компании он также предлагал обработать фотографию активиста для будущего памятника.

Вотановский решил не обращаться в полицию, активист сказал, что будет ждать «реальных действий».

Источники: «Титушки в Краснодаре», «7х7», «Живая Кубань»

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