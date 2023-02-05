«Я не буду убивать Зеленского». Бывший премьер Израиля рассказал об обещании Путина оставить в живых украинского президента

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью телеканалу Channel 12 о том, что президент России Владимир Путин обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Беннета, Путин дал такое обещание в разговоре во время визита израильского премьера в Москву в начале марта прошлого года.

«Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил [Путина]: “Вы собираетесь убить Зеленского?” Он ответил: “Я не буду убивать Зеленского”», — говорит Беннет.

Тогда Бенет попросил, чтобы российский президент дал ему свое слово, и Путин повторил, что не станет убивать украинского президента.

Экс-премьер Израиля также рассказал, что после этого разговора сразу позвонил Зеленскому и передал ему слова Путина. На вопрос украинского президента, о том уверен ли Беннет, тот ответил: «100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать».

Спустя два часа после этого разговора, по словам Беннета, Зеленский сделал селфи в своем кабинете и написал, что не боится.

Кроме того, бывший премьер Израиля рассказал, что перед тем, как переговоры России и Украины были прерваны в мае прошлого года, стороны подготовили 17 черновиков мирного соглашения.

Источник: Times of Israel

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