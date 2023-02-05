«На машине свастика, за рулем укроп». В Тамбовской области школьники вместе с мэром спели антиукраинскую песню

Мэр города Котовск Тамбовской области, единоросс Алексей Плахотников на своей странице во «ВКонтакте» выложил видео, на котором он вместе с детьми поет антиукраинскую песню.

«Котовскую школу искусств посетил Александр Ванюшкин, который исполнил вместе с котовчанами, не побоюсь громких слов, гимн нашего времени — песню "333"», — подписал ролик Плахотников.

«На машине свастика, за рулем укроп. По полю, по полюшку на колесах гроб. А за этим полюшком бывший хулиган четко корректирует “Смерч” и “Ураган”», — поют дети на видео.

В июне прошлого года у мэра Котовска Алексея Плахотникова прошли обыски в рамках расследовании уголовного дела по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

По данным следствия, администрация Котовска во главе с Плахотниковым сильно завысила цены на закупку оборудования при плановой модернизации котельных. Из-за этого в бюджете образовалась дыра в 100 миллионов рублей.

Источник: Алексей Плахотников, «ПроТамбов»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.