Москвича обвинили в «дискредитации» армии из-за репоста видео с задержанием пенсионерки с плакатом «Нет войне»

В Москве на подписчика паблика «Настоящий Лентач» составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за репоста видео с задержанием пожилой женщины с антивоенным плакатом. Об этом сообщается в самом паблике.

«Репост был сделан в феврале 2022 года, однако дело завели только сейчас. Донос написали коллеги подписчика, которые хотят его уволить», — пишет «Настоящий Лентач».

Видео, о котором идет речь, выложили в группе 24 февраля — в день начала вторжения России в Украину. На кадрах полицейские в балаклавах уводят в автозак пожилую женщину с плакатом «Нет войне» и украинским флагом. Кадры были сняты в Санкт-Петербурге у Гостиного двора. Во время задержания пенсионерка говорила силовикам: «Ребята, я блокадница».

Имя подписчика, на которого составили протокол за репост этого ролика, не называется, но авторы паблика написали, что попросили «"ОВД-Инфо" найти ему нормального адвоката», а также предложили помощь в оплате возможного штрафа.

Источник: «Настоящий Лентач»

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