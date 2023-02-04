В Белгородской области после очередного обстрела начался крупный пожар

В Белгородской области крупный пожар начался на нефтебазе, расположенной в населенном пункте Борисовка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, «гражданский объект» был атакован ВСУ, прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать возгорание, пострадавших нет.

В том же сообщении Гладков написал о своем решении бессрочно продлить в регионе «желтый» уровень террористической опасности.

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — сообщил губернатор.

Ранее такое же решение о бессрочном продлении «желтого» уровня террористической опасности приняли главы Курской и Брянской областей.

Источник: Вячеслав Гладков

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