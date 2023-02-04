Суд в Ростове-на-Дону приговорил супружескую пару к реальным срокам за поджог автомобиля с Z-символикой 

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 24-летнего Олега Денисова и 22-летнюю Ирину Кузнецову к реальным срокам за поджог личного автомобиля полицейского с буквой Z на заднем стекле.

Так, Денисова приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения, а его жену к двум годам и семи месяцам.

«В июле 2022 года фигуранты совершили поджог автомобиля, имеющего символику “Z”. В результате преступных действий автомобиль полностью уничтожен. Ущерб, причиненный собственнику, превысил 700 тысяч рублей», — сказано в сообщении прокуратуры Ростовской области.

О задержании двух молодых людей, которые подожгли автомобиль с Z-символикой, МВД отчиталось в августе. Тогда ведомство сообщало, что 24-летний мужчина и 22-летняя женщина по заданию из телеграм-канала, который, как утверждалось, «управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии», подожгли автомобиль полицейского марки Toyota Corolla. За это они якобы получили 15 тысяч рублей в криптовалюте.

Источники: прокуратура Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской области

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