Одесса осталась без электричества из-за аварии на подстанции. Киев обратится к Анкаре с просьбой предоставить плавучие электростанции

Утром в субботу Одесса и Одесская область остались без электричества из-за аварии на подстанции «Укрэнерго».

Как пояснили в компании, из строя вышел трансформатор, который ранее уже восстанавливали после одного из российских обстрелов подстанции.

«Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные повреждения», — сказано в сообщении «Укрэнерго.

Когда будет полностью восстановлена подача электроэнергии — не сообщается. В «Укрэнерго» отмечают, что больше всего пострадала именно Одесса, а не область. В компании также предупреждают, что «масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения подачи энергии на этот раз будут более длительными».

Ближе к вечеру премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток отправить в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у министерства энергетики.

«В город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций», — написал в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

26 января Россия нанесла 13 по счету массированный ракетный удар по территории Украины. В Одессе и Запорожской области были повреждены три объекта критической инфраструктуры. Также ракета попала в энергетический объект в Киевской области. В результате российской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Источники: ДТЭК, Денис Шмыгаль, «Укрэнерго»

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