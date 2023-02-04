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Канада ввела новые санкции против «российской пропаганды»

11:49 • 04.02.2023

Канадские власти объявили о введении санкций против «российских пропагандистов». Всего в санкционные списки Оттавы были добавлены 38 человек и 16 юридических лиц.

Среди них, в частности, артисты Дима Билан, Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Полина Гагарина и Михаил Галустян.

Основания для внесения в санкционные списки канадский МИД пояснил на примере Баскова: «Николай Викторович Басков, популярный певец и телеведущий, посетивший российские войска в оккупированной Украине и выступивший на провоенном и провластном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории».

Также санкции были введены против российских пропагандистов, таких как Сергей Брилев, Евгений Поддубный, Андрей Колесников и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Среди юридических лиц, попавших под ограничения, оказались медиагруппа «Россия Сегодня» и входящие в нее агентства РИА «Новости», «Прайм» и «ИноСМИ», телеканал «Царьград» и медиаресурсы основателя и предполагаемого владельца  ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Канада активно борется с российской дезинформацией в рамках общих усилий по поддержке Украины», — говорится в заявлении канадских властей.

Источник: Правительство Канады

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