«Активист, спортсмен, сколько лет уже везде участвовал». В Ленинградской области за торговлю наркотиками задержан замруководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России»

В Тихвине Ленинградской области силовиками по подозрению в торговле наркотиками задержан замруководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» 29-летний Герман Асвер. Об этом пишет издание 47news, ссылаясь на свои источники в полиции.

По их словам, Асвера задержали 1 февраля. При себе у него было обнаружено 35 свертков с наркотическим веществом, так называемой «солью» — мощным синтетическим стимулятором.

Как следует из переписки, обнаруженной силовиками в телефоне задержанного, он работал «кладменом» — покупал в даркнете оптовые партии наркотиков, фасовал и делал «закладки» для розничной продажи.

При этом в своем городе Асвер известен как активист, сторонник ЗОЖ и восходящая звезда «Единой России». Так, среди прочего, он является членом Общественного совета при администрации Тихвинского района и замдиректора муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Богатырь».

«Активист, спортсмен, сколько лет уже везде участвовал... Я не могу понять, что его могло сподвигнуть на такое. Для нас это рационально необъяснимо! Опозорил себя, родных, всех нас, район. Как вообще после этого верить людям?» — прокомментировала задержание Асвера глава администрации Тихвинского района Юрий Наумов.

По данным 47news, Асверу вменяют сбыт наркотических веществ в крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: 47news

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