В Санкт-Петербурге умер рэпер Yung Trappa

27-летний Владислав Ширяев скончался у себя дома. «Он умер в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца», — говорится в сообщении на официальной странице музыканта Вконтакте.

Месяц назад Ширяев вышел на свободу из СИЗО, где провел 14 месяцев по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В декабре 2022 года суд изменил ему меру пресечения с СИЗО на подписку о невыезде.

Это было не единственное уголовное дело против Ширяева. В 2016 году музыканта судили по статье о распространении наркотиков: он провел пять лет и семь месяцев в колонии.

31 января этого года рэпер анонсировал выпуск нового альбома и проведение сольного концерта в Москве в конце февраля.

Среди причин его смерти рассматривается передозировка наркотиками, пишет канал «Осторожно, новости».

Источник: Вконтакте, «Осторожно, новости»

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