«Воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории России». Минобразования утвердило обновленный курс истории для студентов российских вузов

Минобразования окончательно утвердило обновленный курс истории для вузов. Российские студенты начнут изучать его уже с 1 сентября. Курс охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается началом российского вторжения в Украину.

«У нас есть большая цель — воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность за ее настоящее и будущее», — заявил глава министерства Валерий Фальков, комментируя утверждение нового курса истории.

Его концепция хронологически определена шестью «основными этапами в развитии российской государственности». Это Русь IX — первой трети XIII века, русские земли с середины XIII до конца XV века, Российское (Московское) государство XVI–XVII веков, Российская империя, советская эпоха и современная Российская Федерация.

В основном содержании курса необходимо уделить «особое внимание историческому опыту строительства российской государственности на всех его этапах», говорится в методичке. Кроме того, преподающим новый курс педагогам следует донести до учащихся, что «на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности».

В разделе о новейшей истории России студентам расскажут про расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток, а также про выход «США и их союзников из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта».

Последний из шести блоков курса начинается с «отказа США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России». А затем учащимся расскажут о «вооруженных провокациях и подготовке украинским режимом силового захвата республик Донбасса».

Кроме того, в курс войдут материалы, посвященные признанию Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также о причинах начала так называемой «специальной военной операции», западных санкциях и «попытках изоляции России от остального мира».

Последняя часть во время обсуждения нового курса вызвала вопросы и сомнения у многих преподавателей, которые называли это больше политинформацией, поскольку «оценивать современность с точки зрения исторического взгляда сложно».

Источник: «Коммерсантъ»

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