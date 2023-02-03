В Петербурге суд отменил штраф за организацию антивоенного митинга

Приморский суд Санкт-Петербурга пересмотрел дело в отношении Петра Трофимова и отменил назначенный ему ранее штраф за организацию антивоенного митинга. Об этом сообщает «Первый отдел», юристы которого представляли интересы Трофимова в суде.

Мужчина был оштрафован в августе прошлого года. Тогда суд счел его организатором антивоенного митинга и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».

Поводом для судебного решения тогда стал пост, опубликованный Трофимовым во «Вконтакте». «27.02 скажи нет войне на главной площади своего города», — говорилось в нем. В результате мужчину признали организатором акции, которая прошла на Гостином дворе в Петербурге. В ней приняли участие более тысячи человек, осудивших российское военное вторжение в Украину.

Как пояснили адвокаты Трофимова, пересматривавший его дело суд учел, что мужчина не мог организовывать какие-либо мероприятия, поскольку он живет в Финляндии в статусе политического беженца.

Источник: «Первый отдел»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.