Суд в США разрешил конфисковать в пользу Украины миллионы долларов, принадлежащие российскому олигарху Малофееву. Это первый подобный случай

В США окружной суд Нью-Йорка разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, замороженных на счету российского олигарха, основателя пропагандистского телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Конфискованные средства планируется направить на помощь в восстановлении Украины. Это стало первым решением американских властей о конфискации российских активов в пользу Киева.

Как пояснил сам Малофеев, речь идет о деньгах, которые были заморожены на его американских счетах еще в 2014 году, когда он попал под санкции США в связи с аннексией Крыма.

«Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались, как они продолжают заниматься поиском средств санкционированных русских патриотов», — сказал он.

Закон, позволяющий Минюсту США изымать и передавать на помощь Украине активы попавших под санкции россиян, президент Джо Байден подписал в конце 2022 года.

Источник: Reuters, Forbes

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