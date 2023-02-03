Россия потеряла в войне с Украиной 200 тысяч своих военных — NYT

Потери России на войне в Украине составляют около 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на официальных лиц США и других западных стран.

При этом еще в конце ноября 2022 года представители Пентагона оценивали количество убитых и раненых российских солдат в сто тысяч человек.

Самые большие потери, как утверждает издания, Россия понесла в боях за Бахмут, который российская армия и наемники из ЧВК Вагнера штурмуют уже несколько месяцев.

Как отмечают западные аналитики, в боевых действиях на этом направлении российская армия и ЧВК активно используют плохо обученных и экипированных мобилизованных и бывших заключенных, что также способствует большим потерям в живой силе.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США Колина Кала, использование российским командованием больших масс пехоты, зачастую даже без поддержки бронетехники обусловлено тем, что у России заканчиваются боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Из-за этого россияне «отправляют заключенных волнами в такие места, как Бахмут и Соледар», — заявил представитель ведомства.

В свою очередь, Генштаб ВСУ 3 февраля заявил, что с начала войны в Украине погибли 130 тысяч российских военнослужащих. Российское Минобороны последний раз сообщало о потерях в ходе боевых действий в Украине в сентябре 2022 года, назвав цифру почти в шесть тысяч погибших.

При этом, пишет издание, большие человеческие потери вряд ли могут заставить Владимира Путина отказаться от своих военных целей, поскольку Москва «отчаянно нуждается в крупной победе».

«По сути, не имеет значения, насколько велики потери России, поскольку их общий человеческий ресурс намного больше, чем у Украины. В России жизнь солдата ничего не стоит. С другой стороны, мертвый солдат — герой, независимо от того, как он умер. Всех погибших солдат можно заменить, и количество потерь не изменит общественного мнения относительно войны», — сказал по этому поводу канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салма.

Источник: The New York Times

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