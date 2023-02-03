Бывший полицейский Руслан Агибалов, которого задержали за «дискредитацию» российской армии, через сутки после исчезновения вышел на связь

Экс-майор из Курска записал видео и выложил его в свой ютуб-канал через сутки после своего исчезновения. На записи видно, что у мужчины большая гематома на глазу.

Агибалова задержали вечером 1 февраля в городе Щигры Курской области. На мужчину составили протокол о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за видео на его ютуб-канале. Из отдела Агибалова доставили в Щигровский районный суд, но заседание отложили.

Видео, которое мужчина опубликовал сегодня на ютубе, называется «Командир, спасибо за жизнь. Я живой извиняюсь, если кого задел своими роликами». В пятиминутном ролике Агибалов рассказывает, что после отложившегося заседания 1 февраля он успел записать «успокоительный» ролик о том, что с ним все хорошо, и собирался выложить его в соцсети. Однако потом «произошло событие», о котором он «не хочет говорить», и заявил, что «никому не пожелает» через это пройти.

Мужчина попросил не волноваться за него: «Я живой, все у меня заживает». В конце видео он добавил: «Цените и берегите жизнь. Жизнь одна и после этого я ее начал реально ценить в разы больше».

Друг Руслана Агибалова связался с ОВД-Инфо и сообщил, что того вывозили в лес.

Агибалов работал в полиции до января прошлого года. Тогда его уволили из-за опубликованного им ролика в поддержку Алексея Навального.

Источники: Youtube, ОВД-Инфо

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