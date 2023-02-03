Белый шар в небе над США оказался китайским метеорологическим зондом. По крайней мере, так говорят в КНР

Круглый аппарат, похожий на дирижабль, уже несколько дней находится над американским городом Биллингс, штат Монтана. В китайском МИДе сначала отказывались от комментариев на эту тему, но потом заявили, что это китайский гражданский аэростат, который собирает метеорологические данные. «Под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса», – цитирует ведомство NBC.

В КНР ситуацию назвали «форс-мажором» и выразили надежду на то, что путем переговоров с американской стороной ее удастся разрешить.

Впервые белый объект в небе над северной частью США заметили 31 января. В тот день министр обороны Ллойд Остин созвал совещание с военными чиновниками, чтобы обсудить возможные методы реагирования. Результаты совещания передали президенту Джо Байдену. В итоге было решено не сбивать шар «из-за риска для безопасности людей на земле».

Представитель Пентагона сообщил, что аэростат не имеет ценности с точки зрения сбора разведданных. Несмотря на это, в Госдепартаменте назвали нахождение шара в воздушном пространстве США неприемлемым, так как оно «нарушает суверенитет страны и международное право».

Американские СМИ прозвали дирижабль «китайским шаром-шпионом». Financial Times пишет, что из-за обнаружения этого объекта госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай, запланированный на выходные.

CNN сообщает, что в американской Монтане находится одна из секретных баз с американскими ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами.

Источники: NBC, Financial Times, CNN

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