Второй фигурант дела о терроризме в Нижневартовске сказал, что подписал признание в поджоге военкомата не глядя и отказался от него

Второй фигурант дела о терроризме в Нижневартовске Василий Гаврилишен сказал, что подписал признание в поджоге военкомата не глядя и отказался от него.

Как пишет ТАСС, Гаврилишен заключил досудебное соглашение со следствием и согласился с вменяемой ему статьей о теракте. Однако во время заседания суда обвиняемый сказал, что подписывал свои показания не глядя. При этом Гаврилишен признал вину, но не согласился со вменяемой ему статьей.

31 января Центральный окружной военный суд приговорил первого фигуранта дела о поджоге военкомата в Нижневартовске. Владислав Борисенко получил 12 лет колонии.

По версии следствия, 4 мая 2022 года Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен бросили в здание военкомата на проспекте Мира не менее семи бутылок с зажигательной смесью. В результате в здании возник пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр, никто не пострадал.

Подозреваемых в поджоге задержали спустя неделю. На допросе Гаврилишен сказал, что военкомат мужчины подожгли ради вознаграждения, а заказ он нашел в чате в телеграме. По его словам, он даже получил предоплату в криптовалюте в размере тысячи долларов.

Сначала фигурантам этого дела вменяли статью об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганство, однако позже обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью — о теракте.

Источник: ТАСС

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