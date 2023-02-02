Владимир Путин сегодня должен приехать в Волгоград. Ночью в городе не работал интернет, его центр и достопримечательности перекрыты

Ожидается, что президент прибудет туда сегодня – его визит приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Перед его приездом горожанам также ограничили доступ к Мамаеву Кургану и в музей-панораму «Сталинградская битва». Очевидцы сообщают, что достопримечательности оцеплены полицией. Они закрыты для посещений с 10:00 до 18:00.

Помимо прочего, прошлой ночью в центральных районах города все мобильные операторы отключили интернет, пишут журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло. Сейчас связь работает с перебоями.

Город начал готовиться к приезду Путина заранее. В конце января издание «Блокнот» сообщало о том, что коммунальщики почистили тротуар в некоторых районах щетками и швабрами. Кроме того, центр города обследовали кинологи с собаками.

Ожидается, что Путин проведет в Волгограде один день. Помимо возложения цветов к вечному огню и осмотра достопримечательностей он выступит на тематическом концерте ко дню победы и пообщается с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Источник: Faridaily

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