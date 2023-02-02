В Киеве задержали организаторов вечеринок, на которых они насиловали и унижали девушек, снимали все на видео и выкладывали в сеть 

В Киеве задержали двоих организаторов вечеринок, на которых молодые люди насиловали и унижали девушек, снимали это на видео, а затем выкладывали в сеть. Еще шестеро участников получили повестки в военкомат. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, группа парней приехала в Киев из Ивано-Франковской области. Они приглашали девушек в квартиру, где предлагали им алкоголь, насиловали их, снимая все на камеру, а затем распространяли в интернете.

«Двое организаторов беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы», — сказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Украинский блогер Анастасия Бакулина в фейсбуке написала, что, вероятно, девушкам также подсыпали препарат от тревожности и бессонницы «Ксанакс». К такому выводу она пришла, посмотрев опубликованные видео.

«Ребята, пользуясь бессознательным состоянием девушки, откровенно добиваются ее и насилуют. Это видно на публикуемых видео и фото. Они фотографируют и снимают девушек, когда те в отключке лежат на полу туалета без верхней одежды. Они лезут своими пальцами в вагину девушки, когда она вообще не подает признаков сознания, а значит не давала разрешение на петинг», — написала Бакулина.

Одного из организаторов «вечеринок» зовут Андрей Ярина. Он, по словам Бакулиной, также размышлял в комментариях под видео о том, «какие девушки шлюхи и как он не сможет быть в отношениях после такого».

Накануне следователи провели обыски по месту проживания фигурантов этого дела в Киеве и Ивано-Франковской области.

Источники: Национальная полиция Украины, Анастасия Бакулина

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