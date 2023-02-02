Прокуратура потребовала убрать имя Бориса Акунина с афиши третьего по счету театра

Писатель Борис Акунин рассказал, что прокуратура «настоятельно рекомендует» театру, где проходит постановка по его книге, снять имя автора. В ином случае, пишет Акунин, у театра «будут неприятности».

Писатель посоветовал руководству театра выполнить требование прокуратуры, чтобы не снимать с показа спектакль. О каком именно театре и о какой прокуратуре идет речь, он не уточнил.

«Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи. Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — добавил Акунин.

Последние годы Борис Акунин живет в Великобритании. Он критикует Владимира Путина и выступает против войны в Украине.

Осенью прошлого года писатель сообщил, что его имя убрали с афиш Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге. Тогда же Акунин перестал получать авторские отчисления за спектакли. Он, впрочем, заявил, что для него важно, чтобы постановки шли даже бесплатно, «пока их окончательно не запретят».

В прошлом году убрать имя Акунина с афиш театров требовало Минкультуры. В министерстве это объяснили тем, что на афишах не должно быть имен людей, которые «отказались от России и выступили против ее богатой культуры».

Акунин — не первый режиссер, имя которого театрам запрещают упоминать. В ноябре прошлого года из программок и с сайта театра МХТ имени Чехова также убрали имя режиссера Кирилла Серебренникова.

«Спектакль “Лес” уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали РЕЖИССЕРОМ с большой буквы Р», — написал тогда Серебренников в своем телеграме. Режиссер уехал из России после начала войны в Украине и несколько раз публично осудил действия российского руководства.

Источник: Борис Акунин

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