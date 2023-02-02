Проект «Сетевые свободы» зафиксировал в России в 2022 году рекордное количество случаев уголовного преследования за выражение мнения в интернете 

В 2022 году в России зафиксировали 779 случаев уголовного преследования за выражение мнения в интернете. Это наивысший показатель за последние 15 лет, говорится в опубликованном проектом «Сетевые свободы» докладе «2022: Два Рунета».

Среди них не менее 42 уголовных дел по статье о «дискредитации» армии. Также были возбуждены по меньшей мере 187 уголовных дел по статье о «фейках» о российской армии.

В частности, московский муниципальный депутат Алексей Горинов получил семь лет колонии по статье о «дискредитации» армии, а оппозиционный политик Илья Яшин — восемь с половиной лет по статье о «фейках». Всего из 779 случаев привлечения к уголовной ответственности 39 закончились реальным лишением свободы для их фигурантов.

Авторы доклада также насчитали в прошлом году 1889 случаев привлечения к административной ответственности за антивоенную позицию, в том числе по статьям о распространении экстремистских материалов и символики запрещенных организаций, а также о неуважении к власти.

2022 год также стал рекордсменом по числу заблокированных в России сайтов и отдельных страниц. По данным «Сетевых свобод», за год было зафиксировано более 610 тысяч случаев блокировок. Для сравнения в 2021 году было заблокировано 427 тысяч сайтов и страниц, а в 2020 — чуть более 272 тысяч.

В то же время в 2022 году снизилось количество зафиксированных случаев насилия, связанного с интернет-активностью пострадавших. В докладе отмечается, что на прошлый год пришлось 69 таких инцидентов, против 97 в 2021 и 103 — в 2020.

Источник: «Сетевые свободы»

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