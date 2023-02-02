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Доцента пермского филиала ВШЭ, уволенную за антивоенные посты, вызвали в полицию

20:47 • 02.02.2023

Бывшего преподавателя Высшей школы экономики в Перми Динару Гагарину попросили прийти в отделение полиции. Оперативник по телефону сообщил ей, что некие «внимательные граждане» пожаловались на ее «нелестные высказывания о вооруженных силах РФ», написала Гагарина в своем инстаграме. По словам девушки, силовики приходили к ней домой, но не застали ее, и теперь просят ее саму прийти к ним в отдел. 

Гагарину уволили из пермского филиала Высшей школы экономики в декабре прошлого года. Поводом стала ее публикация в фейсбуке, где она написала «хуй войне» и поделилась информацией о погибших и раненых украинских мирных жителях.

Администрация ВШЭ назвала этот поступок преподавателя «аморальным» и несовместимым с дальнейшим продолжением работы. До увольнения на Гагарину составили больше ста выговоров. 

Ранее вуз закрыл магистерскую программу Digital Humanities, которую она возглавляла. 

Источник: Динара Гагарина 

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