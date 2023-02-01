В Украине прошли обыски у олигарха Коломойского и бывшего главы МВД Авакова 

Служба безопасности Украины провела обыск у основателя финансово-промышленной группы «Приват», украинского олигарха Игоря Коломойского. Также сегодня силовики пришли с обыском к экс-главе МВД Украины Арсену Авакову.

Обыск в доме Коломойского проводят служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщила «Страна.ua», ссылаясь на источники. По данным издания, обыск прошел в рамках дела о махинациях в компаниях «Укртатнафт» и «Укрнафт». Речь идет о «растрате нефтепродуктов» более чем на миллиард долларов и уклонении от уплаты таможенных платежей.

В сентябре у Коломойского уже проходил обыск, тогда его провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также в среду Государственное бюро расследований провело обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сказал бывший министр изданию «Страна.ua».

Арсен Аваков стал главой МВД Украины в 2014 году. В 2021 году он принял решение уйти в отставку. Его пост занял Денис Монастырский. 18 января он погиб в результате крушения вертолета в городе Бровары.

Источники: «Страна.ua» (2)

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