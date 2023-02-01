Штурмующие Бахмут российские войска применяют новую тактику, из-за которой несут большие потери — NYT

Армия России, продолжающая штурмовать Бахмут на востоке Украины, начала применять новую тактику, основанную на преимуществе в численности живой силы. Из-за этого потери российских военных в боях за город в последнее время значительно выше, чем в предыдущие месяцы. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на украинских военных и аналитиков.

Как пишет издание, новая стратегия российских войск в районе Бахмута заключается в том, чтобы сокрушить украинскую оборону волнами новых солдат, многие из которых были призваны по мобилизации. При этом, как отметил военный аналитик Майкл Кофман, атакующие российские бойцы часто делают это в пешем порядке и без поддержки бронетехники.

В то же время, по данным аналитиков, обороняющая Бахмут украинская армия также несет серьезные потери, хоть и меньшие, чем российская. Тем не менее, эти потери могут быть весьма болезненными для ВСУ, так как, в отличие от российской армии, которая теряет при атаках на Бахмут плохо обученных мобилизованных и бывших заключенных, украинская армия несет потери среди кадрового состава.

Как пишет газета, российские войска продолжают усиливать давление на Бахмут, направляя туда дополнительные силы и нанося удары по линиям снабжения украинской армии, чтобы обеспечить первую значительную победу на поле боя за несколько месяцев.

По словам украинских военных, недавно вернувшихся с боевых позиций в районе Бахмута, основной маршрут снабжения ВСУ, обороняющих город, теперь находится в зоне досягаемости российской артиллерии и танков.

Источник: New York Times

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