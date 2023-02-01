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На Красной площади задержали гражданку США, которая выгуливала теленка. Ее обвиняют в нарушении правил проведения митинга 

12:14 • 01.02.2023

На Красной площади полицейские задержали гражданку США Алисию Дэй за то, что она выгуливала там теленка. 

«Накануне правоохранители оперативно задержали на Красной площади женщину, которая прогуливалась там с теленком. Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила его выгулять», — рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов. 

На американку составили административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга. Дэй грозит административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы. Ночь гражданка США провела в полиции. 

Алисия Дэй — активистка-веганка, которая занимается спасением животных, выкупая их. В 2019 году, как пишет Daily Mail, она выкупила поросенка на ферме в пригороде Лондона за 30 фунтов стерлингов и привезла его в свою маленькую квартиру в английской столице, чем вызвала критику зоозащитников. 

Источники: ТАСС, Daily Mail

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