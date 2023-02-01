На Красной площади задержали гражданку США, которая выгуливала теленка. Ее обвиняют в нарушении правил проведения митинга 

На Красной площади полицейские задержали гражданку США Алисию Дэй за то, что она выгуливала там теленка.

«Накануне правоохранители оперативно задержали на Красной площади женщину, которая прогуливалась там с теленком. Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила его выгулять», — рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

На американку составили административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга. Дэй грозит административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы. Ночь гражданка США провела в полиции.

Алисия Дэй — активистка-веганка, которая занимается спасением животных, выкупая их. В 2019 году, как пишет Daily Mail, она выкупила поросенка на ферме в пригороде Лондона за 30 фунтов стерлингов и привезла его в свою маленькую квартиру в английской столице, чем вызвала критику зоозащитников.

Источники: ТАСС, Daily Mail

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