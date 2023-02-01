Американская компания предложила Украине два боевых дрона Reaper за один доллар. Доставка обойдется в десять миллионов долларов

Американский производитель оружия General Atomics предлагает продать Украине два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Теперь сделку должен одобрить Белый дом, пишет The Wall Street Journal.

Доставка и подготовка дронов обойдется Киеву в десять миллионов долларов, отмечает издание. Техобслуживание беспилотников стоит около восьми миллионов в год. Если сделку одобрят, то ВСУ получит также наземную станцию управления БПЛА.

«General Atomics в течение многих месяцев обсуждает потребности ВСУ с украинским правительством и по-прежнему готова оказать им любую поддержку», — сказал представитель компании Марк Бринкли. От более конкретных комментариев он отказался.

В прошлом году США передали Украине более 700 небольших дронов, в том числе тактические беспилотники Switchblade, которые помещаются в рюкзак. Эти дроны, как пишет WSJ, широко использовались для защиты украинских позиций.

Reaper MQ-9 — сложный боевой беспилотник с большой дальностью полета, способный находиться в воздухе более 24 часов. Размах крыльев этого дрона составляет 20 метров и он способен нести на себе широкий перечень вооружений, таких как ракеты воздух-земля и корректируемые бомбы. Украине предлагают передать старую версию беспилотника MQ-9A Block. Его цена — несколько миллионов долларов.

Источник: The Wall Street Journal

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