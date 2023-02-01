Алексей Навальный получил осложнение на желудок и похудел на семь килограммов из-за «огромных доз» антибиотиков 

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал, что политик получил осложнения на желудок из-за «огромных доз» антибиотиков, которые ему давали в исправительной колонии №6 Владимирской области.

«ФСИН продолжает свое беззаконие и прямо работает на подрыв здоровья Навального. После того, как они его фактически умышленно заразили какой-то ОРВИ, они не передавали ему лекарства, а «лечили» огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков. В результате Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса», — передает слова Кобзева телеграм-канал Команда Навального.

Также, по его словам, Навального перевели в помещение камерного типа (ПКТ) на полгода — это максимально возможный срок.

«Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами. Очевидно, что такого уровня демонстративное беззаконие колония не рискнула бы предпринять без указания из Москвы», — отметил Кобзев.

В ПКТ в отличии от ШИЗО можно получать продукты из тюремного магазина, передачи, а также письма и газеты. Звонки там доступны только с разрешения начальника колонии.

«У меня уже 8 месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет», — написал Навальный.

Источники: Команда Навального

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