Житель Югры получил 12 лет колонии за поджог военкомата по статье о терроризме

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Югры Владислава Борисенко к 12 годам колонии. Его признали виновным в поджоге военкомата в Нижневартовске, квалифицировав это как теракт, сообщает ТАСС. По данным агентства, это первый подобный приговор в России.

По версии следствия, 4 мая 2022 года Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен бросили в здание военкомата на проспекте Мира не менее семи бутылок с зажигательной смесью. В результате в здании возник пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр, никто не пострадал.

Подозреваемых в поджоге задержали спустя неделю. На допросе Гаврилишен сказал, что военкомат мужчины подожгли ради вознаграждения, а заказ он получил в чате в телеграме. По его словам, он даже получил предоплату в криптовалюте в размере тысячи долларов.

«В Telegram со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил один – три миллиона рублей за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах», — говорится в материалах допросов Гаврилишена.

Сначала фигурантам этого дела вменяли статью об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганство, однако позже обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью — о теракте.

Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен признали вину в поджоге военкомата, однако не согласились с тем, что это теракт.

Источник: ТАСС (2)

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