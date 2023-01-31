Поддержать
Новости

Власти Беларуси объяснили, почему отказали россиянке Софье Сапеге в помиловании. В Кремле обещали следить за соблюдением ее прав 

14:11 • 31.01.2023

В администрации Александра Лукашенко объяснили почему Софье Сапеге отказали в помиловании. Замглавы администрации Ольга Чуприс отметила, что предвзятого отношения к россиянке не было. 

«В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было»,— пояснила Чуприс. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему усилий российских властей оказалось недостаточно, чтобы помочь Сапеге, отметил, что продолжит следить за тем, «как соблюдаются права российской гражданки». 

Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. 6 мая 2022 года белорусский суд признал россиянку виновной в разжигании вражды и розни, а также в незаконном сборе информации о частной жизни. Ей назначили шесть лет колонии. 

По версии следствия, Сапега была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные силовиков.

Источники:  БЕЛТА, «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»