В Санкт-Петербурге хакеры вывели на экраны Эрмитажа информацию о событиях в украинской Буче 

В Санкт-Петербурге хакеры взломали электронные табло Эрмитажа и вывели на них сообщение о событиях в украинском городе Буча. Об этом пишет «Фонтанка», не уточняя, что именно появилось на экранах.

По данным издания, сотрудники службы безопасности музея обнаружили взлом около девяти часов вечера 29 января. После этого они отключили табло и сообщили о произошедшем в полицию. Следственный комитет Петербурга начал проверку, решается вопрос о квалификации содеянного.

Украинский город Буча был захвачен российскими войсками в первых числах марта и был оккупирован до конца месяца. 1 апреля украинская армия вернула контроль над городом. После этого в мировых медиа распространились фото и видео с множеством тел мирных жителей, лежащих прямо на улицах. Позже стало известно о многочисленных внесудебных казнях и других военных преступлениях, совершенных российскими солдатами во время оккупации.

Минобороны России объявило сообщения о событиях в Буче «фейком» и инсценировкой.

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил оппозиционного политика Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии по статье о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал стрим Яшина, в котором он рассказал о событиях в Буче.

Источник: «Фонтанка»

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