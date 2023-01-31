Минкульт потребовал от Третьяковской галереи привести экспозицию в соответствие с «традиционными ценностями»

Министерство культуры направило в Третьяковскую галерею письмо, в котором потребовало отчета о соответствии экспозиции музея «традиционным ценностям». Об этом пишет The Moscow Times, отмечая, что копия письма есть в распоряжении редакции.

По данным издания, жалобу на галерею написал некий Сергей Шадрин. Ответить на его претензии гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова должна до 6 февраля.

В частности, Шадрин считает, что экспозиция Третьяковской галереи не соответствует государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также по его мнению, в галерее «представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии». Мужчина утверждает, что после посещения выставки он испытал «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности».

Не понравилась Шадрину также статуя Пьеты скульптора Александра Бурганова. Богородицу без головы он посчитал «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета. Есть вопросы и к циклу «Тайная вечеря». Шадрин пишет, что изучив 13 полотен он так и не смог «понять, кто является Иудой».

The Moscow Times отмечает, что до автора жалобы дозвониться не удалось. Сотрудник Третьяковской галереи, который пожелал остаться неизвестным, сравнил письмо Шадрина с речью первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на выставке в Манеже в 1962 году, когда он описал картины словами «говно» и «мазня», приказывал «прекратить это безобразие».

«Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход», — сказал сотрудник Третьяковки.

Источник: The Moscow Times

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