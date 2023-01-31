Human Rights Watch утверждает, что ВСУ используют запрещенные противопехотные мины. Из-за этого страдают мирные жители

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад, в котором утверждается, что ВСУ предположительно используют запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 советского производства.

Организация утверждает, что зафиксировала несколько случаев использования таких мин во время российской оккупации Изюма. По данным Human Rights Watch, в результате таких обстрелов пострадало как минимум 50 мирных жителей. Примерно в половине случаев врачам пришлось ампутировать нижние части ног.

Как указывают в организации, Украина присоединилась к Конвенции о запрещении противопехотных мин. Их использование нарушает международное гуманитарное право.

«Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия», — объясняет глава отдела по видам вооружений Стив Гус.

В Минобороны Украины ответили правозащитникам, что ВСУ соблюдают все международные обязательства. Также ведомство сообщило, что до окончания войны никаких комментариев по поводу сообщений о видах оружия, которые использует Украина, даваться не будет.

В августе 2022 года правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад про то, что украинская армия размещает военную технику в жилых районах, чем ставит под угрозу жизни мирных жителей. Украинские власти обвинили организацию в необъективности и сообщили, что для доклада использовали показания людей из фильтрационных лагерей. Планируется, что доклад изучат международные независимые эксперты.

Источник: Human Rights Watch

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