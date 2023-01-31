Экс-сотрудник штаба Навального вернулся в Россию, чтобы провести антивоенную кампанию и собрать подписи против войны

29 января экс-сотрудник штаба Навального в Калининграде Иван Лузин вернулся из Польши в Россию, чтобы провести антивоенную кампанию «Хватит, навоевались!». Он планирует собрать подписи за вывод российских войск из Украины и отправить их по почте президенту России Владимиру Путину, сообщает «Медиазона».

Лузин рассказал, что вернулся в Россию меньше, чем на месяц. В рамках кампании он планирует попросить Путина прекратить вооруженные обстрелы Украины, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, начать мирные переговоры с Киевом, привлечь международные организации и миротворческий контингент на аннексированные территории, а также обменять российских и украинских военнопленных по принципу «всех на всех».

«Отчасти я, возможно, успокаиваю себя тем, что сейчас не в интересах правоохранителей приходить за мной, потому что это, наоборот, привлечет внимание и интерес к обращению. Да, конечно, я в курсе (уголовных дел — Прим. “Холода”). Я знаю про Яшина, Горинова и многих других. Опять-таки самоуспокоением, возможно, является то, что я по мере сил, насколько хватает терпения, стараюсь избегать формулировок, которые могут трактоваться как “фейки” об армии», — объясняет свое возвращение Лузин.

Он также считает, что «сейчас ситуация и в стране, и на фронте другая», а многие антивоенные инициативы идут на убыль. «Кажется, что давление общества антивоенного должно продолжаться. Ну, соответственно, мне кажется, что моя эта небольшая инициатива — это камешек на эту чашу весов», — рассказал он.

24 февраля в Калининграде Лузин планировал выйти на антивоенный митинг. Его задержали, как только он вышел из маршрутки, ему 25 суток ареста. После этого в марте он вместе с семьей уехал в Польшу.

Источник: «Медиазона»

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