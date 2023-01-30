В Тюмени суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за видеообращение в телеграме

В Тюмени суд приговорил местного жителя Кирилла Мартюшева, которого в июле 2022 года внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, к трем годам лишения свободы за видеообращение в телеграме. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму.

Как сообщают «Сетевые свободы», суд признал призывом к экстремизму видеообращение в телеграм-канале «#НЕТВОЙНЕ». В «кружочке» Мартюшев рассуждал, почему для тех сотрудников полиции и Росгвардии, кто применяет силу против граждан, нужна смертная казнь.

Своим решением суд также запретил тюменцу администрировать интернет-сайты в течение двух лет. Свою вину Кирилл Мартюшев не признал. Его адвокат Павел Руснаков сообщил, что будет обжаловать приговор.

Источник: «Сетевые свободы»

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