Путин приедет в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. В городе ведется активная пиар-кампания по переименованию в Сталинград

Президент России Владимир Путин посетит Волгоград одним днем, его визит приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным местного издания «Блокнот», в городе также ожидают визита основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщают местные жители, центр Волгограда спешно убирают и готовят к приезду президента.

Также по инициативе ветеранов 1 и 2 февраля в Волгоградской области сделали выходными для бюджетников. Помимо этого, с 30 января по 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы.

Ранее Волгоградский совет ветеранов предложил переименовать город в Сталинград. Власти созвали официальный совет по изучению мнения волгоградцев по поводу переименования. В городе начали активно готовиться к референдуму, хотя о нем еще не объявили: на улицах появились агитационные плакаты, многие политики и звезды высказались в поддержку переименования. Также в Волгограде начали активно возвращать профиль Иосифа Сталина на разные здания. 1 февраля в городе откроют памятник вождю у музея «Сталинградская битва».

Источник: Дмитрий Песков, «Блокнот», V1.ru

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