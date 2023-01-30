Минюст попросил суд Марий Эл ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон». Это уже второй раз, когда организацию пытаются ликвидировать

Министерство юстиции попросило Верховный суд Марий Эл ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон», сообщает председатель организации Ирина Протасова.

Она рассказала, что в иске к организации содержались претензии чиновников из акта внеплановой проверки, которая прошла в декабре 2022 года. Тогда проверяющие решили, что «Человек и закон» ведет политическую деятельность.

Правозащитники пытались обжаловать акт внеплановой проверки, но суд на прошлой неделе прекратил рассмотрение этой жалобы.

В декабре 2019 года Минюст уже обращался в суд с требованием о ликвидации организации, но в 2020 году Верховный суд Марий Эл отказал в удовлетворении иска.

Источник: «Idel.Реалии»

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