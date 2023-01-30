Команда Навального опубликовала расследование о сотрудниках ФСИН, которые пытают политика в колонии 

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором назвали имена и рассказали о жизни сотрудников колонии ИК-6 в Мелехово, где содержится политик.
Авторы расследования утверждают, что именно эти люди ответственны за пытки Навального путем непрерывной фабрикации нарушений и последующей отправки его в ШИЗО.
В частности, в видео рассказывается о начальнике колонии. 41-летний полковник Дмитрий Ножкин, как утверждают авторы расследования, получает указания из Москвы и регулярно проводит совещания по поводу Навального. Соратники оппозиционера нашли его страничку на сайте знакомств, где он вместе с женой искал пару «здраво занимающуюся сексом». Также авторы расследования дозвонились до предполагаемой любовницы Ножкина, которая подтвердила их «близкую связь».
«Если пойдете на свидание с Дмитрием Юрьевичем, пожалуйста, отговорите его пытать людей», — говорит Руслан Шаведдинов в опубликованном ролике.
Еще один фигурант расследования — заместитель начальника по безопасности и исправительной работе в колонии, подполковник Юрий Фомин. Он, как отметил Шаведдинов, ежегодно декларируя доход в миллион рублей, в 2020 году купил BMW X5 стоимостью от трех с половиной миллионов рублей.
«Или Фомин Юрий Александрович питается кровью заключенных, которых мучает, и это единственный его рацион, или ему помог брат тестя — член партии “Единая Россия”», — предположил Шаведдинов.
За каждым шагом Навального в колонии, по данным его соратников, следит 25-летний лейтенант Михаил Неймович. По его собственным словам, только за месяц он составил 10 рапортов о нарушениях, совершенных заключенными, из них семь в отношении Навального. В частности, по одному из рапортов Неймовича Навального отправили в ШИЗО за то, что он обратился к сотруднику по званию и фамилии, а не по имени и отчеству.
Всего решения об отправке Навального в ШИЗО принимает комиссия, в которую входят девять сотрудников колонии:
- подполковник Макорин Дмитрий Иванович
- майор Горшков Анатолий Алексеевич,
- майор Вуколов Роман Львович,
- майор Полищук Владимир Михайлович,
- майор Балашова Светлана Владимировна,
- капитан Синюхин Данила Андреевич
- капитан Морковкин Николай Николаевич,
- капитан Маркеев Артем Алексеевич,
- лейтенант Швецова Дарья Павловна.
Начиная с августа 2022 года Алексея Навального в колонии отправляли в ШИЗО 11 раз, последний — 25 января. Ему назначили восемь суток за то, что он «неправильно представился». Всего за это время политик провел в ШИЗО более ста дней.
Источник: Навальный LIVE
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