Команда Навального опубликовала расследование о сотрудниках ФСИН, которые пытают политика в колонии 

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором назвали имена и рассказали о жизни сотрудников колонии ИК-6 в Мелехово, где содержится политик.

Авторы расследования утверждают, что именно эти люди ответственны за пытки Навального путем непрерывной фабрикации нарушений и последующей отправки его в ШИЗО.

В частности, в видео рассказывается о начальнике колонии. 41-летний полковник Дмитрий Ножкин, как утверждают авторы расследования, получает указания из Москвы и регулярно проводит совещания по поводу Навального. Соратники оппозиционера нашли его страничку на сайте знакомств, где он вместе с женой искал пару «здраво занимающуюся сексом». Также авторы расследования дозвонились до предполагаемой любовницы Ножкина, которая подтвердила их «близкую связь».

«Если пойдете на свидание с Дмитрием Юрьевичем, пожалуйста, отговорите его пытать людей», — говорит Руслан Шаведдинов в опубликованном ролике.

Еще один фигурант расследования — заместитель начальника по безопасности и исправительной работе в колонии, подполковник Юрий Фомин. Он, как отметил Шаведдинов, ежегодно декларируя доход в миллион рублей, в 2020 году купил BMW X5 стоимостью от трех с половиной миллионов рублей.

«Или Фомин Юрий Александрович питается кровью заключенных, которых мучает, и это единственный его рацион, или ему помог брат тестя — член партии “Единая Россия”», — предположил Шаведдинов.

За каждым шагом Навального в колонии, по данным его соратников, следит 25-летний лейтенант Михаил Неймович. По его собственным словам, только за месяц он составил 10 рапортов о нарушениях, совершенных заключенными, из них семь в отношении Навального. В частности, по одному из рапортов Неймовича Навального отправили в ШИЗО за то, что он обратился к сотруднику по званию и фамилии, а не по имени и отчеству.

Всего решения об отправке Навального в ШИЗО принимает комиссия, в которую входят девять сотрудников колонии:

подполковник Макорин Дмитрий Иванович

майор Горшков Анатолий Алексеевич,

майор Вуколов Роман Львович,

майор Полищук Владимир Михайлович,

майор Балашова Светлана Владимировна,

капитан Синюхин Данила Андреевич

капитан Морковкин Николай Николаевич,

капитан Маркеев Артем Алексеевич,

лейтенант Швецова Дарья Павловна.

Начиная с августа 2022 года Алексея Навального в колонии отправляли в ШИЗО 11 раз, последний — 25 января. Ему назначили восемь суток за то, что он «неправильно представился». Всего за это время политик провел в ШИЗО более ста дней.

Источник: Навальный LIVE

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