Глава Забайкалья посулил военным миллионы за захват и уничтожение западных танков в Украине

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому военные из этого региона получат денежные премии за захват или уничтожение современных западных танков.

В частности, в документе идет речь о немецких танках Leopard и американских Abrams. Немецкую технику забайкальский губернатор почему-то оценил вдвое дороже, чем американскую.

Так, за захват немецкого Leopard военнослужащим обещают премию в три миллиона рублей, а американского M1 Abrams — только полтора миллиона. При этом за уничтожение немецких машин будет полагаться премия в миллион, а американских — в полмиллиона рублей за каждую единицу.

Как следует из документа, выплаты будут положены не только непосредственно захватившему или уничтожившему танк солдату, но и помогавшим ему товарищам. Так, за один захваченный Leopard награды могут получить до 10 человек.

Ранее российская компания «ФОРЭС», производящая оборудование для нефтяной промышленности, пообещала заплатить пять миллионов рублей за первый подбитый Abrams или Leopard и по 500 тысяч за каждый следующий.

Кроме того, известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин на днях написал в своих соцсетях, что некие «представители крупного бизнеса» уполномочили его сообщить, что за уничтожение каждого современного западного танка будет выплачиваться премия в десять миллионов рублей. О каких именно представителях крупного российского бизнеса идет речь Охлобыстин не уточнил.

Источник: Постановление главы Забайкальского края

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.