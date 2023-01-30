ФСБ задержала троих восьмиклассников по обвинению в диверсии

ФСБ отчиталась о задержании троих учащихся восьмого класса по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях. Как сообщили в спецслужбе, подростки сделали это «по заданию из телеграма».

В ФСБ утверждают, что школьники из подмосковного города Чехов «вступили в контакт с неизвестными» в телеграме, которые за вознаграждение предложили им повредить транспортную инфраструктуру. По данным силовиков, подростки «исполнили поручение», сняв для заказчиков видеоотчет.

«Указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России “Террористический акт” или ст. 281 УК России “Диверсия”, за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста», — говорится в сообщении ФСБ. При этом в спецслужбе не уточнили возбуждено ли уголовное дело и по какой статье.

В середине января похожее сообщение пришло из Бурятии, где по делу о диверсии задержали троих подростков в возрасте от 17 до 19 лет. Подростков обвинили в организации поджогов на путях станции Дивизионной, которая находится на Восточно-Сибирской железной дороги.

Задержанные якобы подожгли релейные шкафы, которые питают дорогу. По версии следствия, соответствующее задание подростки получили в неизвестном телеграм-чате, где им обещали за это 30 тысяч рублей.

Источник: РБК

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