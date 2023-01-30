Детский сад в Зеленогорске обвинили в «непатриотичности» из-за флагов Великобритании. В ситуацию вмешался мэр города и символику «недружественной» страны убрали

В муниципальном детском саду Зеленогорска «Страна чудес», где дети изучают английский язык, в качестве обучающего материала развесили флаги Великобритании. «Пропаганда недружественной» страны не понравилась одному из родителей. После вмешательства мэра города атрибутику пришлось убрать.

Осенью прошлого года в детском саду «Страна чудес» по решению родителей воспитанников решили познакомить с культурой Великобритании. В группе развесили флаги, поставили портрет королевы Елизаветы II, игрушечные двухэтажные автобусы, красные телефонные будки, а всем детям раздали «паспорта» Соединенного Королевства.

Такое погружение в культуру страны, чей язык изучает ее ребенок, не понравилось одной из матерей. Женщина заявила руководству, что в садике не должно быть флагов «недружественных» стран и перестала водить туда своего ребенка. Спустя пять месяцев символику Великобритании так и не убрали, тогда возмущенная мать начала писать жалобы.

В соцсетях развернулся скандал, на который обратил внимание мэр Зеленогорска Михаил Сперанский. Он провел по этому поводу специальное совещание, по итогам которого отметил, что в основе воспитательного процесса лежит «патриотизм и любовь к Родине».

«Сегодня был трудный и эмоционально неоднозначный день. Мы, педагоги, еще раз осознали, насколько хрупким может быть то, что кажется монументальным.<...> Почему люди пиарятся на таких темах?! Ведь никто из тех, кто кричит за патриотизм не пытается разобраться в ситуации, а просто вешают ярлыки, решают кому быть в образовании, а кому нет?! Много вопросов, на которые, к сожалению, нет ответов.

В такие моменты проявляется командный дух и выдержка. Возмущает несправедливость и клевета, раскручивание ситуации некоторыми людьми в личных интересах», — пост с таким содержанием появился в группе «Страны чудес» во «ВКонтакте» после совещания у мэра города.

Стоит отметить, что на странице детского сада в соцсетях можно найти акции в поддержку российских солдат, воюющих в Украине, например, там для них собирали теплые вещи.

Источники: «Страна чудес», Михаил Сперанский

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