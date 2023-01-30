«Борис, я не хочу причинять тебе боль». Экс-премьер Великобритании рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала вторжения в Украину

Российский президент Владимир Путин незадолго до начала вторжения в Украину в феврале 2022 года угрожал бывшему тогда премьер-министром Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом. Об этом сам Джонсон рассказал в интервью журналистам Би-би-си.

«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту“, или что-то в этом духе», — процитировал Джонсон слова президента России.

Бывший премьер Великобритании рассказал, что угрозами Путин отреагировал на предупреждение о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия, поскольку приведет к западным санкциям и увеличению сил НАТО у границ России.

«Я думаю, что, судя по его [Путина] очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам», — отметил Джонсон.

Через девять дней после этого разговора министр обороны Великобритании Бэн Уоллес полетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Тот заверил британца, что Россия не будет нападать на Украину, но, по словам Уоллеса, обе стороны знали, что это ложь.

«Это было демонстрацией силы и попыткой запугать: я солгу тебе, ты знаешь, что я лгу и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, но я все равно солгу тебе», — пояснил Уоллес журналистам.

Источник: Би-би-си

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