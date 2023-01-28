В некоторых российских городах временно прекратили оформлять 10-летние загранпаспорта. В Москве документы все еще делают «в обычном режиме»

В некоторых российских городах прекратили оформлять биометрические 10-летние загранпаспорта, сообщают региональные СМИ. Также эту информацию подтвердили в управлениях МВД России в Тверской и Оренбургской областях.

Вместо этого в региональных управлениях МВД рекомендовали гражданам РФ «в случае срочной необходимости выезда» заграницу оформлять пятилетние загранпаспорта старого образца. Sota, ссылаясь на ответ управления МВД по Амурской области, сообщает, что изготовление загранпаспортов нового образца приостановили 20 января.

По данным агентства ТИА, которое ссылается на полицию Тверской области, изготовление документов «по техническими причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года». Ту же информацию сообщили изданию «Урал56.ру» в отделе по вопросам миграции Орска. При этом в МВД Чувашии утверждают, что сроки изготовления увеличились «на неопределенный срок».

ТАСС сообщает, что из-за «отсутствия чипов» оформлять 10-летний загранпаспорт отказались в центре госуслуг «Мои документы» в Крюково (Зеленоград). При этом в пресс-службе центра госуслуг «Мои документы» в Москве утверждают, что заявления на загранпаспорта нового образца принимают «в обычном режиме».

В августе 2022 года стало известно, что посольства России за рубежом «по техническим причинам» приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.

Источник: Sota, ТИА, «Урал56.ру», ТАСС (1, 2)

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