Шольц убедил США поставить Украине танки, а не наоборот — Wall Street Journal

Канцлер Германии Олаф Шольц стал одним из главных инициаторов коалиции Западных союзников, которая объявила о поставке тяжелого вооружения в Украину, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных чиновников.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе вначале января канцлер сказал, что передаст Киеву танки Leopard 2 только, если Вашингтон также поступит с Abrams M1. Однако, по словам источников WSJ, на самом деле Шольц сыграл ключевую роль в снятии трансатлантического табу на тяжелое вооружение и убедил президента США Джо Байдена присоединиться к коалиции.

WSJ пишет, что Шольц действовал медленно из-за раскола среди общественности Германии по поводу поставок танков, страха втянуть НАТО в войну в Украине, ядерной эскалации и опасений по поводу вероятного саботажа немецкой инфраструктуры со стороны России. Нежелание канцлера рассказывать про свои планы негативно отразилось на его имидже, отмечают журналисты.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали передать Украине 321 танк. Он также отметил, что срок, в который поставят тяжелое вооружение, будет отличаться в зависимости от страны.

Источник: Wall Street Journal

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