В Симферополе суды арестовали 25 крымских татар, которые пришли на заседание по делу «Хизб ут-Тахрир»

В аннексированном Симферополе 26 января суды арестовали по меньшей мере 25 человек, которых задержали у здания Киевского районного суда, где проходило заседание по делу «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

25 января суд избрал меру пресечения шести крымским татарам, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Тогда у здания суда силовики задержали 33 человека, которые пришли на процесс.

Позже 25 из них получили от 10 до 16 суток ареста по статье за участие в несанкционированном митинге. Еще одному суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. При этом, как пишет «Крымская солидарность», у одного из арестованных на 10 суток, Мидата Жалилова нет одной почки.

Оставшихся семерых задержанных полицейские отпустили. Среди них был несовершеннолетний Амар Абдулгазиев, которого, как утверждается, силовики избили при задержании.

Источник: «Крымская солидарность»

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