В МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы рядом с Запорожской АЭС во время вчерашнего российского обстрела Украины. В России это сочли провокацией 

Эксперты Международного агентства по атомной энергии утром 26 января зафиксировали мощные взрывы рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщается в отчете организации.

«Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором отдалении от крупнейшей в Европе АЭС, в то время как другие, похоже, гораздо ближе к самому объекту. Вчера (25 января) около 10 часов утра по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов АЭС, сегодня их стало больше», — сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он также отметил, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на месте, сообщают о взрывах рядом с АЭС ежедневно. Гросси подчеркнул, что вокруг станции необходимо создать «зону ядерной безопасности и защиты».

В свою очередь, в «Росэнергоатоме» сообщения о взрывах около Запорожской АЭС назвали провокацией. Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа считает, что инспекторы МАГАТЭ слышали звуки артиллерийской дуэли, которая была на значительном удалении от станции.

«Ничем иным как провокацией я не могу это назвать. Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности", — сказал Карчаа.

Источник: МАГАТЭ, ТАСС

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