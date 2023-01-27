Российские власти вывезли как минимум 14 сирот младше пяти лет из Херсона в крымский приют, который называли детским концлагерем — «Верстка» 

Российские власти вывезли из Херсона по меньшей мере 14 сирот младше пяти лет. Их разместили в детском доме «Елочка» в аннексированном Симферополе, который два года назад сравнивали с концлагерем из-за жестокого обращения с детьми. Об этом пишет «Верстка».

Журналисты издания изучили более 700 снимков детей, которые опубликовало Минсоцразвития региона, подводя итоги акции «Стань Дедом Морозом» для сирот с оккупированных территорий.

Вместе с фотографиями были опубликованы письма Деду Морозу с рассказами о детях. Так, 14 из них были написаны одним почерком от имени детей в возрасте от двух до пяти лет.

В двух из них говорилась, что ребенок приехал из Херсона в Симферополь, а еще в двух было указано название детского дома. При этом «Верстка» отмечает, что «все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома “Елочка”».

Детский дом «Ёлочка» специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, а также слуха и зрения.

Два года назад несколько приемных семей рассказали, что забирали оттуда детей с крайней степенью истощения. Тогда же этот крымского приют называли «Освенцимом для детей».

«Посадила его в ванну. Взяла мочалку. А он вдруг как закричит. Вскочил в слезах, развернулся лицом к стене: ноги — на ширине плеч, руки — на стенку. Прямо как в тюрьме. Вот так их там купали. Боялся горшка, вытирания попы. Не знаю, что они делали, почему ребенок так трясся», — рассказывала Зоя Сергеева (имя изменено), которая забрала Никиту из «Елочки».

Другая жительница Крыма Ольга Крамная рассказывала, что она взяла под опеку мальчика из этого приюта в 2020 году. Сереже на тот момент было два года, весил он всего шесть килограммов, не мог говорить, сидеть и самостоятельно есть.

Руководство «Елочки» все обвинения опровергали, а публикации в СМИ называли «обидными».

«Наши сотрудники, которые честно выполняют свои должностные обязанности, неформально относятся к детям, как к своим. Они прикипают к ним, ставят на крыло тяжелых детей, детей с врождённой патологией, детей с непростыми судьбами. Поэтому слушать обвинения в некоторых СМИ и в соцсетях, когда нас сравнивают с Освенцимом, с концентрационным лагерем, до глубины обидно», — говорил два года назад главный врач симферопольского дома ребенка Александр Васюков.

В 2020 году после резонанса в СМИ в приюте прошла проверка. Однако Минздрав, Следственный комитет и прокуратура не выявили никаких нарушений. Ольга Крамная смогла добится начала расследования со второй попытки. Сейчас оно находится на стадии судмедэкспертизы.

Журналисты «Верстки» пришли к выводу, что украинских сирот привезли в детский дом «Елочка» в октябре 2022 года перед контрнаступлением ВСУ на Херсон.

«Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора или оккупированные им территории. Детям должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны или нейтральную страну», — говорит адвокат Ольга Гнездилова.

Источник: «Верстка»

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