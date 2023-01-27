Москвичу пришла повестка с требованием получить мобилизационное предписание

25 января 49-летнему жителю Москвы пришла повестка с требованием получить мобилизационное предписание. Документ обнаружили родственники мужчины, они рассказали об этом «Агентству».

В повестке написано, что 13 февраля москвич должен прийти в военкомат Кузьминского района Юго-Восточного округа, чтобы получить предписание. При этом, как рассказали родственники, мужчина не имеет военно-учетной специальности и признан негодным по состоянию здоровья из-за болезни позвоночника. Он никогда не учился на военной кафедре и сейчас работает музыкантом.

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко считает, что мобилизационное предписание, которое должен получить москвич, — это отложенная повестка при мобилизации.

«Может быть, началась подготовка к новой волне мобилизации. Очень интересно, какое мобпредписание он получит — с конкретной датой явки, или, как раньше указывали в мобпредписаниях, “явиться на 2-й или на 3-й день после объявления мобилизации”», — предположил Кривенко.

Член правозащитной группы «Агора» адвокат Никифор Иванов тоже считает, что мобилизационное предписание «похоже на отложенную мобилизацию». По его словам, такой документ может использоваться для того, чтобы «никого не пугать». Тем не менее он отмечает, что содержание предписания пока неизвестно.

Источник: «Агентство»