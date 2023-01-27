Бывшего майора полиции заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии 

Басманный суд Москвы заочно приговорил майора полиции в отставке Олега Кашинцева к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Об этом сообщают «Сетевые свободы», ссылаясь на адвоката Ильнура Шарапова.

Правозащитный проект отмечает, что это первый заочный приговор по статье о «фейках» об армии (207.3 УК).

Кашинцева признали виновным в распространении недостоверной информации из-за нескольких постов, которые он весной прошлого года опубликовал в инстаграме и телеграме.

«Ложными фактами обвинение посчитало: утверждение о ведении Россией войны с Украиной, о намерении России захватить территории Украины, об уничтожении Вооруженными Силами России гражданского населения, а также утверждение о совершении военнослужащими убийств мирных жителей, пыток, изнасилований и мародерства», — сказано в сообщении «Сетевых свобод».

В 2019 году Олег Кашинцев уволился из полиции города Рыбинск Ярославской области, где он проработал последние 18 лет. В декабре 2021 года бывший майор встал в пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального.

Несколько месяцев назад Кашинцев уехал из России. Его объявили в международный розыск, но Интерпол отказался от сотрудничества с российскими силовиками, признав, что бывшего майора на родине преследуют по политическим мотивам.

Источник: «Сетевые свободы»

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